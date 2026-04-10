Roma, Gasperini non risponde a Ranieri: "Sull'Atalanta non pronunciamoci, risultati da subito"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 della sua squadra contro il Pisa, anticipo della 32^ giornata di Serie A: "Interessa qualcosa della partita?", esordisce scherzando consapevole che il cuore dell'intervista saranno le parole del pre-gara di Ranieri: "La partita si è messa bene subito, la Serie A non è mai facile. Abbiamo giocato con attenzione, i ragazzi hanno mostrato un'ottima reazione, il secondo tempo di Milano ci aveva lasciato molta amarezza. Comunque siamo lì".

Ha sentito le parole di Ranieri nel pre-partita?

"Sull'Atalanta meglio non pronunciarsi, con i giovani hanno fatto cose straordinarie. E i risultati. Risultando competitiva da subito. Sicuramente con Ranieri ci vedremo la prossima settimana, non ci sono mai stati screzi. Sono molto contento del 3-0 stasera e della bella classifica. Domani e dopodomani poi vediamo cosa succederà, dovremo tifare certamente per Atalanta e Inter".

Com'è il rapporto tra lei e Ranieri?

"No, non ce la fate. Io sono molto attento sulla prestazione e sulla partita. Siamo a sei gare dalla fine, è un momento delicato".

Malen è diventato da subito un fattore.

"Solo per le squadre in cui ha giocato anni indietro, è uno di valore e con dei mezzi. La parte determinante per convincerlo a venire è stata quella di fargli fare la prima punta, voleva fare quel ruolo. Ed è andata bene a tutti e due, molto per merito suo. Io ero straconvinto, come altre volte mi è capitato, come per esempio con De Ketelaere più avanzato. Questi sono giocatori forti, io non invento niente ma cerco di tirare fuori il meglio".