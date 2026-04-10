Malen-show contro il Pisa: "Bellissimo segnare una tripletta. Non dobbiamo mollare"

Donyell Malen grande protagonista di Roma-Pisa con una tripletta. Ecco le parole dell'olandese, migliore in campo della partita, a Sky:

"Bellissimo segnare tre gol. Siamo reduci da un periodo sfortunato e difficile. Ma dobbiamo andare avanti e lottare fino alla fine. L'importante è non mollare".

Voto 8.5 per Tuttomercatoweb: Un dato salti all'occhio: pur essendo arrivato a gennaio è terzo nella classifica marcatori. Certo, questo è l'annus horribilis degli attaccanti ma 10 reti in 12 partite è qualcosa di incredibile, considerando che parliamo di un giocatore che è arrivato a gennaio da un altro campionato. Prima tripletta in Serie A, semplicemente devastante quando lanciato in profondità. Si fa gioco come vuole della difesa del Pisa facendo valere anche il fisico. Spaziale.