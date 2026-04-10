Serie B, Frosinone-Palermo 1-1. Le pagelle: Calò pesca il jolly, Ranocchia risponde

Frosinone-Palermo 1-1

FROSINONE

Palmisani 6,5 - Prestazione di livello. Compie due enormi parate su Ranocchia e Peda. Rischia di rovinare tutto con un’incomprensione con Monterisi allo scadere del primo tempo, ma è incolpevole in occasione del gol di Ranocchia.

Cittadini 6 - Riesce a contenere sia Pohjanpalo che Le Douaron. Buona gara del difensore ciociaro.

Raimondo 5,5 – Lievemente insufficiente l’attaccante di Alvini. Viene messo in condizione di far gol in poche occasioni e non riesce a rendersi pericoloso in alcun modo. Dal 68’ Zilli 6 – Entra e lotta. Cerca la rete con un colpo di testa alto. Buon ingresso.

Cichella 6 – Prestazione sufficiente. È attento e preciso in entrambe le fasi di gioco.

Dal 68’ F. Gelli 6 – Cerca di creare superiorità in un match complicato. Poi si sacrifica anche in fase difensiva.

Calò 7,5 – Si mette in mostra con un destro pericoloso dal limite respinto da Gomis. Al 75’ trova il jolly con un destro perfetto su punizione dai trenta metri. Gara da protagonista per il n. 14. Dal 90’ Kone S.V.

Ghedjemis 6 – Più spento del solito perché non al meglio della condizione fisica. Cerca comunque di inventare la giocata, senza riuscirci. Dall’80’ Fini 6 – Entra bene cercando di essere propositivo, ma ha poco tempo per incidere.

Kvernadze 6,5 – È tra i più attivi dei suoi. Cerca sempre di creare superiorità numerica e la giocata vincente. È impreciso ma molto propositivo. Dal 90’ Fiori S.V.

Oyono 6 – Attento in fase difensiva. Gara Sena sbavature e sufficiente.

Monterisi 6 – Rischia la papera al 43’ per un’incomprensione con Palmisani, ma il palo lo salva. Per il resto gioca una gara sufficiente e rischia poco.

Bracaglia 6 – Gara importante del n. 79. Cerca sempre la verticalizzazione e aiuta molto in fase difensiva.

Massimiliano Alvini 6,5 – La sua è una squadra solida e lo dimostra anche questa sera. Sempre attenta e pronta a colpire nel momento giusto: la gara dei suoi è sufficiente.

PALERMO

Gomis 5,5 – Si presenta con una buona risposta sul destro di Calò dal limite. Al 75’, però, sempre su Calò, subisce la rete del vantaggio: tiro angolato ma da distanza notevole. Il francese è parso poco reattivo.

Ceccaroni 6 – Solita gara di livello. Non rischia nulla ed è attento e preciso in fase difensiva.

Dal 77’ Vasic 6 – Entra con carica e cattiveria agonistica. Ingresso all’altezza del match.

Bani 6,5 – Gara straordinaria del capitano rosanero. Non sbaglia nulla, prestazione da leader.

Modesto 6 – Nel primo tempo è tra i migliori. Ha personalità e sfiora il gol col mancino al 20’. Dal 45’ Peda 6 – Si presenta calciando in porta, ma risponde Palmisani. Poi si limita a farsi trovare attento in fase difensiva.

Augello 6 – Buona gara dell’esterno rosanero. È poco attivo in fase offensiva, ma la prestazione è positiva.

Ranocchia 7 – Grande mancino dal limite al 22’, respinto dal portiere. Si ripete all’80’ trovando il mancino vincente che permette ai suoi di ritrovare un pari importante. In crescita.

Segre 6 – Spreca diverse occasioni in zona offensiva con scelte sbagliate. Sfiora la rete di testa nella ripresa, ma si sacrifica come al solito in fase difensiva.

Pierozzi 6 – Gara intensa e di personalità per il difensore n. 27. Lascia il posto al 60’ a causa di un infortunio. Dal 60’ Gyasi 6 – Entra in una gara complicata e cerca di dare il suo contributo. Buona prestazione.

Le Douaron 6 – Molto attivo soprattutto nel primo tempo. Troppi, però, gli errori tecnici del francese. Propositivo ma poco incisivo.

Palumbo 6,5 – Gara diversa dalle solite. Poco apporto offensivo ma tanto sacrificio. Dall’80’ Giovane S.V.

Pohjanpalo 6 – Cerca di capitalizzare creandosi da solo una buona occasione, ma la palla sbatte sul palo ed esce. Poi è poco chiamato in causa.

Filippo Inzaghi 6,5 – Il suo Palermo si presenta bene. I rosanero approcciano bene il match cercando di essere offensivi. Subiscono poco e creano molte occasioni, fino ad agguantare il pari. Gara di carattere.