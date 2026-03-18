Nicola esonerato, Jankto: "Non auguro niente di male a nessuno. A parte a questo c******e"

Jakub Jankto continua a far parlare di sé. L'ex centrocampista, che si è ritirato per problemi a una caviglia, ha iniziato a pubblicare numerosi video su TikTok e tra questi ce n'è uno nel quale si scaglia contro Davide Nicola, tecnico che non lo ha fatto giocare ai tempi del Cagliari. Adesso che la Cremonese ha deciso di esonerarlo, il ceco è tornato a parlare di lui: "Esonerato... No, io non auguro niente di male a nessuno, a parte a questo c***o di coglione".

L'arrabbiatura da parte di Jankto parte da lontano e nello specifico dall'ultima stagione passata in Sardegna. L'ex Udinese non ha mai avuto opportunità e ha raccontato anche di avere uno scarso dialogo con l'allenatore, che a suo dire è stato il peggiore che ha avuto nel corso della sua carriera. Ironia della sorte, pochi giorni dopo è arrivato il comunicato della Cremonese, che lo ha sollevato dall'incarico dopo il 4-1 subito in casa contro la Fiorentina. I grigiorossi, che non vincono da dicembre, si affideranno a Marco Giampaolo.