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Nicola esonerato, Cremonese a Giampaolo. Il Milan pensa a Parrott: le top news delle 13

Nicola esonerato, Cremonese a Giampaolo. Il Milan pensa a Parrott: le top news delle 13TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 13:00Serie A
Simone Lorini

E' iniziato in casa Milan il casting per quello che dovrebbe essere il nome giusto per il futuro della numero 9 rossonera, che rimane ancora oggi un rebus irrisolto. Oggi si è parlato di Mateo Retegui ma non viene ancora definitivamente accantonato neanche il profilo di Moise Kean. Tuttavia, secondo quanto scrive oggi il The Independent, nelle ultime ore è spuntato fuori un profilo nuovo, diverso e per certi versi inatteso: Troy Parrott.

Esonerato Nicola, Cremonese affidata a Giampaolo
Il futuro della Cremonese sarà targato Marco Giampaolo. E' arrivata anche la conferma dell'esonero di Davide Nicola pochi minuti fa, mentre è di ieri l'accordo con il tecnico che prenderà il timone della squadra fino alla fine della stagione, cercando di raggiungere la salvezza, complicata, visto il lungo periodo di astinenza dalla vittoria dei lombardi, ma non impossibile. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'avventura di Giampaolo a Cremona non si limiterà comunque alle ultime nove giornate di questa Serie A. L'allenatore firmerà infatti un accordo con la Cremonese fino al 30 giugno 2027.

Lautaro: "Ho 3 anni di contratto con l'InterMa prima o poi tornerò al Racing"
“Sogno di tornare al Racing un giorno”. Lautaro Martinez racconta il suo desiderio ai microfoni di Racing Radio. Nulla che faccia preoccupare i tifosi dell’Inter nell’immediato, ma l’attaccante argentino, cresciuto nel club di Avellaneda, prima o poi vuole tornare: “È un mio desiderio e sto provando a convincere la mia famiglia. Ovviamente dipende da tante cose: familiari, del momento, legate al mio fisico. Però il mio sogno è tornare a giocare al Racing, almeno un anno. Non so quando. Ho tre anni di contratto con l’Inter e mi piacerebbe rimanere ancora più tempo nella élite del calcio, perché sto bene e sono giovane. Però prima o poi vorrei tornare al Racing”.

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