Dortmund, Kovac: "Oggi abbiamo vinto, ma non mi è piaciuto come abbiamo giocato"

Battendo per 1-2 il Colonia in trasferta, il Borussia Dortmund riscatta la caduta nel Klassiker della scorsa settimana. A fine partita, ai microfoni di Sky, il tecnico giallonero Niko Kovac ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Stasera abbiamo vinto una partita in cui non abbiamo giocato bene, come allenatore puoi essere infastidito per questo. Abbiamo perso contro il Bayern la settimana scorsa, ma mi è comunque piaciuto il modo in cui abbiamo giocato. Oggi abbiamo vinto, ma non mi è piaciuto per niente il modo in cui abbiamo giocato. Non siamo stati abbastanza lucidi".

"Se tutti corrono un metro in meno - prosegue Kovac -, allora si perdono contrasti da qualche parte: si perdono contrasti e, in definitiva, si perde ciò che serve per rimanere in partita. Se fosse successo a noi, sarei stato arrabbiato tanto quanto Lukas (Kwasniok sulla scena del rigore, ndr). Yan Couto non vede la palla, ma la sua mano è ancora lì. E secondo il regolamento, non avremmo potuto lamentarci se ci fosse stato un rigore".