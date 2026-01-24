Douvikas confida: "Fabregas genio, al Como per lui. In Italia c'è l'ossessione del risultato"

Sei gol in campionato, 9 se vogliamo considerare anche la Coppa Italia. E solamente dopo Nico Paz è il miglior marcatore del Como. Parliamo ovviamente di Anastasios Douvikas, che si è raccontato in un'intervista a SportWeek dopo un anno e mezzo di ambientamento sulle rive del Lago e sotto la guida di mister Fabregas: "Penso mi abbia aiutato il fatto di aver giocato in Spagna, nel Celta Vigo", ha esordito. "Sono cresciuto molto in uno dei principali campionati europei, scendere in campo contro Barcellona o Real Madrid mi ha preparato ad affrontare squadre come Inter o Napoli".

Quanto alle guide avute: "Un allenatore come Rafa Benitez mi ha insegnato parecchio. Allo stesso modo, un grande allenatore come Fabregas, per giunta spagnolo, qui al Como mi sta aiutando molto, a partire dal capire le differenze tra calcio spagnolo e italiano, molto più difensivo rispetto all’altro, dove si privilegiano tecnica e fantasia", ha riconosciuto Douvikas. "Qui invece c’è l’ossessione del risultato. Ma giocare e vivere in Italia mi piace davvero. Dal punto di vista calcistico e personale questo è il mio momento migliore".

E se Fabregas sia davvero un genio, il centravanti greco non ha esitato: "Sì. Cesc è una delle ragioni che mi hanno spinto a venire qui. Abbiamo la stessa etica del lavoro, la stessa passione e lo stesso modo di vedere il calcio. Fabregas ogni giorno mi chiede di essere un calciatore migliore", la conclusione.