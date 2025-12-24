Dragusin può tornare in Serie A. Il suo agente a giugno: "Sono molto legato a Manna"

Dopo quasi un anno di stop, Radu Dragusin è tornato a disposizione del Tottenham. Il centrale rumeno, ex Genoa e Juventus, si è rivisto tra i convocati nella sfida persa contro il Liverpool, completando così il lungo percorso di recupero dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata a gennaio 2025.

Nonostante la lunga assenza dai campi da gioco, il difensore piace a molti club di Serie A: Napoli e Roma in prima fila, mentre alla finestra potrebbe affacciarsi anche la Fiorentina, soprattutto dopo l’arrivo di Fabio Paratici, che lo conosce e lo stima. La trattativa, però, si presenta complessa: Dragusin ha un contratto con il Tottenham fino al 2030 e gli inglesi non intendono svalutare l’investimento da circa 30 milioni di euro fatto solo un anno fa. L’unica formula ipotizzabile, almeno inizialmente, è quella del prestito con obbligo (o al massimo diritto) di riscatto, con cifre che difficilmente si discosterebbero dall’esborso sostenuto dagli Spurs.

Il suo agente Florin Manea, intervistato lo scorso giugno da Stile TV, aveva parlato così di un possibile ritorno in Serie A

"In futuro non si sa cosa può accadere. Con Manna ci lega un grande affetto perchè il ds del Napoli ha visto crescere Dragusin. Radu ha fatto molto bene in Italia, sapendo giocare bene a livello tattico, l’Italia è nel suo stile. In Inghilterra sei un po ‘ da solo, devi essere forte nell’uno contro uno, in Italia invece si gioca più di squadra. Ho parlato con De Laurentiis prima di andare al Tottenham, ma l’affare era già quasi chiuso. Poi però non l’ho più sentito. Nel caso in cui il Tottenham voglia darlo in prestito allora potrebbe arrivare in Italia".