Due gol, un infortunio, un rigore fallito. In campo solo l'Italia, 2-0 contro l'Estonia al 45'

Tutto facile per la Nazionale di Gennaro Gattuso. In quel di Tallinn, l'Italia all'intervallo è avanti 2-0 contro l'Estonia grazie alle reti di Moise Kean e Mateo Retegui. La sfida della Le Coq Arena dopo il pokerissimo della Norvegia contro Israele è quasi matematicamente inutile ai fini del primo posto nel gruppo I, ma è senza dubbio utilissima per cementificare i punti di forza di una squadra che col nuovo CT sta scoprendo nuove certezze. Soprattutto una vocazione più offensiva.

Gli azzurri sono scesi in campo con un 4-4-2 tutto votato all'attacco, con Orsolini e Raspadori schierati dall'inizio a supporto del tandem Kean-Retegui. Quattro attaccanti per una squadra che in realtà, in fase di costruzione, è schierata col 3-4-1-2 con Dimarco e Orsolini a tutta fascia e l'attaccante dell'Atletico Madrid che si accentra e più in generale non dà punti di riferimento. E' un'organizzazione tattica che sta funzionando, possibile perché di fronte c'è la nazionale numero 129 del Ranking FIFA, ma che per l'occasione sta dando i suoi frutti. Sfrutta un Dimarco particolarmente ispirato che già dopo quattro minuti - isolato a sinistra - ha trovato l'imbucata giusta per Kean in area di rigore. L'attaccante della Fiorentina ricevuto il pallone è stato perfetto, è andato via a Kuusk con un doppio passo e poi ha infilato il portiere Hein con una conclusione sul palo lontano.

Tanto bravo quanto sfortunato Kean. Dopo la gioia per il quarto gol nella gestione Gattuso, il centravanti della Fiorentina è stato costretto a uscire per infortunio: al nono il numero 11 ha poggiato male la caviglia destra durante una normale situazione di gioco e al 15esimo - dopo un vano tentativo di restare in campo - ha abbandonato il terreno di gioco per far spazio a Pio Esposito alla sua seconda presenza con la maglia della Nazionale.

Il primo tempo è stato un monologo azzurro. L'Estonia non ha mai avuto la forza né la lucidità per affacciarsi dalle parti di Donnarumma, mentre l'Italia a più riprese ha sfiorato il gol del raddoppio e poi l'ha trovato. L'occasione più ghiotta prima dello 0-2 è arrivata alla mezz'ora con Mateo Retegui che s'è guadagnato ma non ha trasformato un rigore intercettato da Hein, poi il gol dello stesso attaccante dell'Al Qadsiah per un pronto riscatto dopo l'assist al bacio di Orsolini. Nel mezzo altre opportunità sparse sono state invece quasi tutti figlie di calcio piazzati che gli azzurri avrebbero potuto sfruttare meglio. All'intervallo alla Le Coq Arena di Tallinn è 0-2: in campo fin qui s'è vista solo la squadra di Gennaro Gattuso.