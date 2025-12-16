Dumfries dopo l'operazione alla caviglia: "Farò del mio meglio per tornare il prima possibile"

Denzel Dumfries parla dopo l'operazione. Il difensore dell'Inter è stato operato quest'oggi alla caviglia e dovrà stare lontano dai campi per diverse settimane. L'olandese, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Instagram, ha voluto mandare un messaggio ai sostenitori nerazzurri: "L'operazione è andata bene. E' stato un mese duro con tante emozioni, ma sono contento che il peggio sia alle spalle. Ora concentrati sul recupero e farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile".

Questa invece la nota medica dell'Inter che ha stata diffusa nella giornata di oggi: "Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane".