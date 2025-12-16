Inter, oggi la decisione di Dumfries: sempre più probabile l'intervento chirurgico

L'Inter avrà oggi una risposta su ciò che deciderà di fare Denzel Dumfries per guarire dall'infortunio alla caviglia sinistra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, inizialmente quella capitata all'olandese sembrava una semplice distorsione, che doveva essere gestibile con qualche giorno di riposo. Il problema però è diventato sempre più serio, il 29enne sente ancora dolore e di conseguenza la società si è mossa per organizzare dei consulti medici con i più referenziati specialisti delle articolazioni.

Nei giorni scorsi l'esterno destro è volato in Olanda per essere visitato da un ortopedico di fiducia. L'intervento chirurgico è un'ipotesi molto concreta, addirittura forse la più probabile, ma solo oggi verranno sciolti i dubbi. Nel corso delle settimane ha alternato il riposo al lavoro in palestra, ma appena caricava il peso sulla caviglia era costretto a fermarsi perché c'è un danno serio dentro all'articolazione.

In carriera vanta 194 presenze e 25 gol con l'Inter, 124 apparizioni e 16 reti con il PSV, 72 gettoni e 2 centri con lo Sparta Rotterdam, 37 incontri e 4 gol con l'Heerenveen e 13 partite con lo Sparta Rotterdam Under 21. Inoltre è sceso in campo 2 volte con Aruba, segnando un gol, e 69 con l'Olanda, siglando 11 reti.