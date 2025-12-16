Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il tifoso viola Neri Parenti: "Fiorentina, disastro totale. Salvezza? Non sono ottimista"

Andrea Piras
Oggi alle 20:53Serie A
Andrea Piras

Intervenuto sulle frequenze di Radio Firenzeviola, il noto regista e tifoso della Fiorentina Neri Parenti ha parlato dei viola: "La nostra situazione è un disastro totale, non ho da aggiungere altro rispetto a quello che tutti dicono. Evidentemente qualcosa non ha funzionato: a me sembrava che l'allenatore fosse l'uomo ideale. Ma adesso non saprei nemmeno come porre rimedio: bisogna tornare indietro o fare una scelta diverso? Prima quando c'erano i Pontello o i Cecchi Gori ero molto più dentro alle vicende viola… ora non so nemmeno se questi dirigenti sono all'altezza o meno. Non saprei nemmeno se un dirigente nuovo o famoso potrebbe cambiare le cose".

Molti invocano la cessione della società…
"Non è semplice e soprattutto non si fa in tempi brevi. Questa è una proprietà che sta in America e che ha realizzato anche il Viola Park, che è immenso: questo chi se lo compra?"

Ma secondo lei la Fiorentina si può salvare?
"Non sono molto ottimista se devo dire la verità. E mi stupisce che gli allenatori che sono andati in altre squadre abbiano migliorato la situazione, penso ad esempio a De Rossi o a Palladino. A questo punto valuterei davvero di cambiare ancora l'allenatore, quantomeno per dare una scossa alla squadra e all'ambiente".

Se oggi la Fiorentina fosse un film, che pellicola sarebbe?
"Fuga dalla vittoria. Senza dubbio".

