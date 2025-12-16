TMW Keita Balde racconta: "L'Inter? Sì, c'è stata la possibilità di tornare". E parla della Sampdoria

A margine della presentazione dell'Album Panini dedicato alla Serie B, l'attaccante del Monza Keita Balde si è soffermato anche sulle sue ex squadre (qui le dichiarazioni integrali: "L’Inter è una squadra fortissima, con giocatori molto forti, compatta e che già da diversi anni lavora e gioca assieme. Vedo molto bene anche la Lazio che ha fatto una bella vittoria contro il Parma nonostante qualche sofferenza, ma vedo bene anche il Milan e la Roma. Il campionato è molto bello e tutte le grandi stanno facendo quello che devono", ha sottolineato il classe '95.

"Tornare all’Inter? Sì c’è stata la possibilità di tornare. Ma poi non è accaduto per alcuni dettagli che non sono stati risolti. Ci abbiamo provato, ma non è andata. In estate non ci sono stati tentativi dalla Serie A perché il mio obiettivo era restare al Monza e rinnovare con questo club".

Balde poi non dimentica la Sampdoria: "Gli auguro sempre il meglio, ci tengo molto perché è un club e una città dove mi sono trovato molto bene e non mi piace vederli in questa posizione perché merita molto di più anche per i suoi tifosi. Speriamo che possa rimettersi a posto e tornare dove merita di stare un club storico come quello ligure. Ritorno? Non c’è stata mai una possibilità”.