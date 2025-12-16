Fiorentina, Martinelli può partire in prestito a gennaio. In viola torna Christensen
Tommaso Martinelli, difensore classe 2006, potrebbe essere uno dei nomi destinati a muoversi nel mercato di gennaio, anche se non per ragioni legate al suo rendimento o a quello della squadra. In estate la Fiorentina aveva scelto di trattenerlo in rosa come vice di De Gea, ma a distanza di mesi le valutazioni sembrano andare in direzione opposta.
Il minutaggio concesso al portiere classe 2006 è stato infatti ridottissimo: una sola presenza, a Magonza, troppo poco per un giovane considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano, che finora non ha avuto modo di esprimere il proprio valore tra i professionisti. In un momento complicato per la Fiorentina, anche la gestione delle risorse interne è finita sotto la lente.
Come riporta Firenzeviola.it questo scenario potrebbe inserirsi il rientro di Oliver Christensen dal prestito allo Sturm Graz. Il portiere danese ha collezionato 23 presenze in Austria, dimostrando affidabilità e continuità, caratteristiche che lo renderebbero una soluzione pronta come vice - o persino come terzo portiere - alle spalle di De Gea.
Un suo ritorno aprirebbe così al domino di mercato, con Martinelli destinato a una cessione in prestito. Resta da individuare la destinazione giusta, capace di garantirgli spazio e presenze: tenere un talento di questo livello fermo in panchina, infatti, rischierebbe di trasformarsi in un autogol in una stagione già segnata da difficoltà e scelte discutibili.