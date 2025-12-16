Juventus Next Gen, rinnovo fino al giugno 2027 per Bruno Martinez
A un mese di distanza dal suo esordio con la Next Gen, Bruno Martinez si toglie un’altra grande soddisfazione nel suo percorso di crescita in bianconero, rinnovando il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027.
Il difensore centrale spagnolo classe 2006 è arrivato a Torino nell’estate del 2023 dopo aver giocato nelle giovanili dell’Espanyol: con la Primavera bianconera ha raccolto finora 71 presenze tra campionato, coppa Italia Primavera e UEFA Youth League, realizzando complessivamente tre gol. Con la Juventus Next Gen ha giocato la sua prima partita tra i professionisti lo scorso 29 ottobre, titolare nel match del secondo turno di Coppa Italia di Serie C contro il Renate.
Inoltre, nell’ottobre 2024 ha fatto il suo esordio anche con la nazionale Under 19 spagnola, titolare nel match amichevole contro i pari età della Romania.
