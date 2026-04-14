Atletico Madrid, Musso: "Meritiamo notti così. Vincere la Champions? Sognare è gratis"

Juan Musso, portiere dell'Atletico Madrid e grande protagonista nella gara contro il Barcellona che ha sancito la qualificazione in semifinale di Champions League dei Colchoneros, ha parlato a Sky Sport per commentare la partita: "La mia famiglia è tutta qua, con anche mio figlio. Sono i primi che saluto dopo questa grande serata. Sono notti che sogni fin da bambino, giocare queste gare in Champions, contro una squadra forte che ci stimola e ci insegna sempre qualcosa. Ci godiamo il momento e non smettiamo mai di sognare. Ci piace sforzarci per arrivare in alto. Per l'Atletico Madrid è una grande notte".

Cosa le viene in mente dopo una gara del genere?

"Ora penso alla finale dio Copa del Rey di sabato. Meritiamo tutto questo, non smettiamo mai di sognare e di crederci, anche nelle difficoltà. Siamo un gruppo sano e ci piacciono queste sfide".

Si rende conto di cosa ha fatto stasera?

"Magari ci vorrà un po' di tempo per capire tutto. Io cerco di difendere la mia squadra con tutta la mia anima e tutto il mio cuore. Sono orgoglioso dei miei compagni e sono contento di averli aiutati".

Nel finale si è arrabbiato un po' con i suoi compagni per la fase difensiva?

"Magari c'era stanchezza, loro avevano giocatori freschi. Non mi arrabbiavo, cercavo di far capire a tutti che pressando un po' di più avremmo potuto portare a casa la qualificazione".

Lei, Lookman e Ruggeri eravate tutti in campo nella finale di Europa League vinta con l'Atalanta contro il Bayer Leverkusen. Cosa prova a pensare a questo?

"Ho fiducia in loro e quando li guardo mi vengono in mente ricordi pazzeschi. Matteo ha fatto una grandissima partita, ha fermato Lamine tante volte, e Lookman ha segnato il gol decisivo".

Puntate a vincere la Champions?

"Sognare è gratis, non costa niente. Crediamo nei nostri sogni e faremo di tutto per coronarli".