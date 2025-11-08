TMW Duro striscione della Fiesole contro i viola: "Vincere o passeremo alle maniere pesanti"

Arriva un altro messaggio pesante da parte della Curva Fiesole, stavolta rivolto ai giocatori della Fiorentina. Sulle inferriate davanti allo stadio Franchi stasera è apparso infatti uno striscione che chiama in causa i giocatori viola, facendo riferimenti a quanto accaduto in questi giorni: "Senza mister - recita lo striscione - non avete più scusanti... Lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti!". Un messaggio neanche troppo velato alla squadra impegnata domani pomeriggio al Ferraris di Genova contro il Genoa. In calce la foto scattata da TMW.

I convocati di mister Paolo Vanoli

Domani al "Ferraris" andrà in scena Genoa-Fiorentina, sfida che vede per la prima volta Paolo Vanoli sulla panchina viola (non De Rossi su quella del Genoa perché squalificato). Il neo tecnico della Fiorentina, che ha diretto appena due allenamenti, ha ufficializzato le sue prime convocazioni in vista della gara. C'è subito una grossa novità: assente Moise Kean. Assenti i lungodegenti Lamptey e Kouame, oltre a Gosens e Sabiri.

PORTIERI: De Gea, Martinelli, Lezzerini

DIFENSORI: Comuzzo, Dodo, Kouadio, Pongracic, Kospo, Mari, Ranieri, Viti, Parisi, Fortini

CENTROCAMPISTI: Fazzini, Fagioli, Mandragora, Sohm, Nicolussi Caviglia, Gudmundsson, Richardson

ATTACCANTI: Piccoli, Dzeko

Il report medico su Kean

"Moise Kean è assente dalla lista a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell’ultima sfida di Conference contro il Mainz".