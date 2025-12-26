Lecce, Di Francesco: "Il mercato è l'ultimo dei miei pensieri. Ne parleremo dopo il Como"

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Como, il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato anche del calciomercato che inizierà il prossimo 2 gennaio, con il suo pensiero che va comunque solo e soltanto alla sfida dello stadio Via del Mare: "Siamo concentrati sulla partita, ogni discorso di mercato ci distoglierebbe dal nostro obiettivo. Poi arriverà il mercato e ne parleremo con più schiettezza. Ma oggi il mercato è il mio ultimo pensiero".

Che giocatore è Sala?

"Ha qualità tecniche, sa giocare con entrambi i piedi. Viene dalla serie B spagnola che ha ritmi diversi dai nostri. E' uno di quei giocatori che può essere della partita domani, lui ha le caratteristiche del centrocampista più offensivo. Deve migliorare nella fase difensiva e nel lavoro di squadra. Noi italiani siamo più attenti difensivamente, individualmente e di squadra".

Un bilancio di quanto fatto finora?

"Risponderei domani dopo la partita, gli umori cambiano in base alle prestazioni e ai risultati. Sono molto contento del rapporto che si è creato con tutti qui a Lecce, ma il nostro è un po' un mondo a sé. Pensiamo alla partita di domani e godiamoci il supporto della nostra gente".