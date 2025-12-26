Parma-Fiorentina, le probabili formazioni: sempre Corvi tra i pali, Ndour verso la conferma

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Fiorentina (Sabato 27 dicembre, ore 12.30, arbitra Guida, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Parma

Dopo un turno di stop “forzato”, il Parma torna a giocare e lo fa allo Stadio Tardini in quello che si prospetta come un vero e proprio scontro diretto. Mister Carlos Cuesta ripartirà dunque dalla sicurezza di Corvi tra i pali, ma già in difesa arrivano i primi dubbi. Valenti è sicuro del posto, mentre si dovrà definire la situazione di Circati e Delprato: al momento Troilo è in vantaggio su di loro. A completare la linea a quattro ci saranno Britschgi a destra e Valeri a sinistra. Sulla linea mediana conferme per Estevez, Bernabé e Keita. Non è invece certo chi sarà a supportare l’unica punta Mateo Pellegrino. Ci sono infatti quattro giocatori in lizza per soli due posti: la sensazione è che Benedyczak e Ondrejka siano in vantaggio su Oristanio e Cutrone. (da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva la Fiorentina

Raggiunta la prima vittoria in questo campionato, la Fiorentina sarà di scena al Tardini di Parma per chiudere l'anno in un altro delicato scontro salvezza. Rispetto alla formazione che una settimana fa a battuto 5-1 l'Udinese, Vanoli non dovrebbe cambiare molti interpreti, pur dovendo far fronte alla squalifica di Ranieri. A sostituirlo è ballottaggio tra Viti - favorito - e Fortini per agire sulla corsia sinistra. L'altra fascia sarà presidiata da Dodo, mentre al centro si riformerà la coppia Pongracic-Comuzzo a protezione di De Gea. A centrocampo viaggiano verso la conferma Ndour, Fagioli e Mandragora, perfettamente recuperato dal problemino muscolare che lo aveva tolto in anticipo dall'ultima partita contro i friulani. Il tridente vedrà di nuovo coinvolto Parisi, in questa nuova veste di esterno destro, a completare il reparto assieme a Gudmundsson e Kean. (da Firenze, Niccolò Righi)