Dybala, prima l'assist e poi il gol 84 giorni dopo l'ultima volta: la Roma allunga 2-0 sul Torino
È servita un’azione strepitosa della Roma per arrotondare il punteggio ai danni del Torino telecomandata dalla classe di Paulo Dybala, prima respinto e poi in gol a due passi. Tutto 84 giorni dopo l’ultima volta per la Joya. Su revisione per possibile fuorigioco di Mancini nell'evoluzione dell'azione è tutto buono e i giallorossi allungano 2-0 al 72'.
