Fiorentina, senza Ranieri e Mandragora contro la Dinamo Kiev sarà Dzeko il capitano
Un po’ a sorpresa, complici le assenze di Luca Ranieri e Rolando Mandragora, il capitano scelto per la sfida tra Fiorentina e Dinamo Kiev sarà il bosniaco Edin Dzeko, preferito a profili come David De Gea, Moise Kean o Marin Pongracic.
Un bell’attestato di stima quello che Paolo Vanoli ha conferito al proprio centravanti, che confermano la sua leadership nella squadra dopo il discorso con il megafono fatto ai tifosi al termine della sconfitta del New Balance Stadium contro l’Atalanta.
Ribadiamo quelle che sono le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodo, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Ranieri, Parisi, Marí, Kospo, Kouadio, Mandragora, Sohm, Piccoli, Gudmundsson.
Allenatore: Paolo Vanoli.
DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak; Shaparenko, Mykhaylenko, Pikhalonok; Voloshyn, Guerrero, Kabaev.
A disposizione: Blanuta, Burtnyk, Ignatenko, Morgun, Karavaev, Vivcharenko, Yatsyk, Yarmolenko, Rubchynskyi, Ogundana, Mykhavko.
Allenatore: Igor Kostyuk.