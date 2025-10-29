Il primo gol di Hermoso in Serie A piega la difesa del Parma e porta la Roma in vantaggio
Dopo un'ora di gioco la Roma riesce a scardinare il muro del Parma grazie al colpo di testa di Mario Hermoso sul corner battuto da Paulo Dybala. Lo spagnolo è bravo a prendere il tempo sul connazionale Bernabé e a battere Suzuki. Primo gol in Serie A per lui.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
