Posch prende l'ascensore, Montipò bucato: Como di nuovo avanti, 2-1 sul Verona
Il Como si riporta avanti al Sinigaglia! Verona totalmente schiacciato, Caqueret avanza e rientra, proponendo un traversone al bacio per l'inserimento di Posch: il laterale austriaco stacca di testa e buca Montipò 2-1 al minuto 62.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
