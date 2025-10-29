Incornata vincente di Gatti, la Juve trova un meritato vantaggio sull'Udinese al 67'
Juventus in vantaggio con Federico Gatti al 67'. Il centrale rivolese si fa trovare pronto su un traversone dalla destra di Cambiaso e sull'out opposto di testa buca Okoye sul suo palo. Secondo gol stagionale, primo in questo campionato.
