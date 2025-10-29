Genoa-Cremonese, le formazioni ufficiali: Vieira sorprende con Cornet, Nicola schiera Vardy

Una vittoria per dare la svolta al campionato. E' quella che cerca il Genoa che si presenta a questo turno infrasettimanale da ultimo in classifica ma con tanta voglia di rialzare la testa. Di fronte ci sarà una Cremonese che ha approcciato bene questa stagione e che ha, sì, perso solo una volta ma ha raccolto solamente due vittoria in otto partite. Nell'ultimo turno, i rossoblù hanno perso 2-1 contro il Torino di Marco Baroni mentre i grigiorossi di Davide Nicola hanno pareggiato in casa allo "Zini" contro l'Atalanta di Ivan Juric.

Le scelte di Vieira

Patrick Vieira sorprende schierando Cornet dal primo minuto sulla corsia di destra con Malinovskyi e Valentin Carboni a completare il terzetto alle spalle dell'unica punta che è Ekhator. A centrocampo c'è Ellertsson con Masini mentre in difesa davanti a Leali spazio a Norton-Cuffy a destra, Ostigard e Vasquez al centro e Martin che fa ritorno a sinistra.

L'undici di Nicola

Nel 3-5-2 di Davide Nicola troviamo Vardy come terminale offensivo al fianco di Bonazzoli mentre sulle corsie laterali spazio a Barbieri a destra e Floriani Mussolini a sinistra. a centrocampo gioca Bondo con Vandeputte e Payero mentre in difesa Terracciano, Baschirotto e Bianchetti giocano a protezione della porta di Audero.

Le formazioni ufficiali

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Ellertsson, Masini; Cornet, Malinovskyi, Carboni; Ekhator.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Bondo, Payero, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.