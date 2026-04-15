Il Pallone d'Oro Dembele stende il Liverpool: "Da molto tempo volevo mostrare il mio calcio"

Sale in cattedra Ousmane Dembélé, con una serata da Pallone d'Oro. L'attaccante francese ha tolto le castagne dal fuoco al Paris Saint-Germain, siglando la doppietta della sicurezza nel momento di massima pressione del Liverpool ad Anfield Road. In semifinale ci va la squadra di Luis Enrique, che elimina i Reds per il secondo anno di fila in Champions League.

Parlando ai microfoni di Canal+, Dembele ha dichiarato dopo la sfida di ieri sera: "Giocavamo una partita dei quarti di finale di Champions League, in uno stadio come Anfield Road, quindi sapevamo che sarebbe stato difficile anche se abbiamo vinto all'andata a Parigi. Non c'è una partita facile in Champions League, bisogna soffrire per arrivare alla fine. Abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo, dove abbiamo creato un po', è stato un po' più complicato nel secondo tempo. Ne usciamo con due vittorie, è molto buono".

Poi ha aggiunto: "È da molto tempo che voglio mostrare il mio calcio, dalla scorsa stagione. Ogni partita, voglio aiutare la squadra, con un gol o un assist o. Cerco di dare il massimo per il PSG. Spero di fare un ottimo fine stagione, ci sono partite importanti ora".