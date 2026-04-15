Terza semifinale consecutiva, nessun club francese come il PSG: ora Real o Bayern

Il Paris Saint-Germain ha conquistato l’accesso alle semifinali della Champions League al termine di una serata di grande maturità ad Anfield, superando il Liverpool con un successo per 2-0 che, sommato al risultato dell’andata, ha fissato il punteggio complessivo sul 4-0.

Una qualificazione meritata e costruita con equilibrio, pazienza e cinismo, che conferma lo status del PSG come una delle squadre più solide e complete del panorama continentale. La formazione parigina, campione in carica, ha saputo interpretare il doppio confronto con intelligenza tattica, soffrendo nei momenti di pressione avversaria ma colpendo con precisione quando si sono aperti gli spazi decisivi. I ragazzi di Luis Enrique hanno ottenuto un risultato storico: per la prima volta nel calcio francese, un club riesce a raggiungere tre semifinali consecutive di Champions League. Un traguardo che certifica quanto i parigini siano diventati una certezza in ambito continentale, capaci ormai di restare stabilmente tra le migliori quattro squadre.

Ora lo sguardo è già rivolto alla semifinale, dove i parigini affronteranno una tra Bayern Monaco e Real Madrid, in quella che si preannuncia come una sfida di altissimo livello.