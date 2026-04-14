È iniziato lo 'scontro' tra Abete e Malagò. L'ex Coni può giocarsi la carta Paolo Maldini

Non appena la Serie A ha incoronato Giovanni Malagò come proprio uomo di punta, Giancarlo Abete ha risposto scendendo in campo con la potenza di fuoco della Lega Dilettanti. Lo scontro non è solo politico, ma una vera resa dei conti personale che affonda le radici ai tempi della presidenza CONI: i due non si sono mai amati e ora si preparano alla battaglia definitiva in vista del 13 maggio, scrive il Corriere della Sera all'indomani dell'Assemblea di Lega.

Malagò, forte dell'appoggio dei club di via Rosellini (ma senza il sostegno di Lotito), deve fare i conti con un peso elettorale del solo 18%. Per vincere, punta a una strategia trasversale: il suo obiettivo è scardinare i consensi dei Dilettanti nei comitati regionali e sedurre Calciatori e Allenatori proponendo in squadra un ex calciatore, magari proprio Paolo Maldini.

Abete, dal canto suo, controlla sulla carta il 34% dei Dilettanti dei voti e gode del gradimento del Governo e del Ministro Abodi, entrambi freddi verso l'opzione Malagò. In questo clima di incertezza, l'AIC di Calcagno prende tempo, sognando un ex calciatore al comando (Albertini o Tommasi), mentre la Serie B si scopre spaccata. Sullo sfondo resta l'ombra del presidente uscente Gravina: sebbene negli scorsi giorni abbia dichiarato di non tirare la volata a nessuno, i suoi umori potrebbero essere l'ago della bilancia.