Costacurta durissimo con Rocchi: "Bisogna intervenire subito. Bastoni? Spero non esulti più così"

Duro attacco da parte di Alessandro Costacurta, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato così della situazione che c'è in Italia e che riguarda gli arbitri: "Bisogna intervenire subito per far sì che episodi come quello successo in Inter-Juventus non succeda più. Sono stato calciatore e ho lavorato per la FIGC...".

Ma intende commissariare l'AIA e cambiare Rocchi?

"Sì, bisogna che sia immediato. Non abbiamo più tempo, è moribondo il calcio. I giocatori devono farsi un esame di coscienza, devono mettersi d'accordo, non è possibile che si vedano tutte queste simulazioni".

L'atteggiamento di Bastoni invece?

"Sinceramente non mi aspettavo quell'esultanza, sta andando verso l'elité, l'Olimpo dove ci sono dentro Maldini, Cannavaro. Spero non lo rifaccia più, è stato brutto per i miei occhi. Non dimentichiamoci che siamo i primi a caricare queste partite però quindi...".