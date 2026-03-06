Come cambia il Napoli con i rientri? Marcolin: "McTominay e De Bruyne dietro a Hojlund"

Vittoria importante per il Napoli di Antonio Conte: 2-1 al Napoli a firma di Alisson Santos ed Elmas, che consente agli azzurri di andare, almeno momentaneamente, ad 8 lunghezze dal Como, quinto in classifica. Al termine della sfida dagli studi di DAZN l'ex calciatore Dario Marcolin ha commentato il successo degli azzurri al Maradona.

Queste le sue parole in particolare in merito ai giocatori rientrati dai lunghi infortuni: "De Bruyne ha dato l'impressione di voler comandare subito l'azione. Si è fatto dare la palla e ha preso subito palle importanti, è entrato subito nel vivo del gioco, prendendosi responsabilità. Non sembra essere passato tutto questo tempo".

Poi su Frank Anguissa: "Di Anguissa mi ha colpito la serenità. Quando entri dopo mesi giochi la prima palla semplice, ti metti a posto. Niente di tutto questo: tranquillità, personalità, il suo posto è quello, si è rimesso una giacca che gli andava bene". Una considerazione infine sulla formazione che ora potrebbe cambiare con i rientri dall'infermeria. Per Marcolin non ci sono cambi di modulo in vista, dato che il sistema attuale permetterebbe a tutti di esprimersi: "Basta pensare che nel 3-4-2-1 puoi mettere per esempio McTominay e De Bruyne dietro a Hojlund", la sua ipotesi.