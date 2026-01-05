Ecco il report del Napoli sull'infortunio di Neres: per il brasiliano distorsione alla caviglia
Brutta notizia per il Napoli, che ha perso David Neres ieri nella partita vinta 2-0 sul campo della Lazio per infortunio. L'esito degli esami, comunque, potrebbe non far disperare troppo Conte, visto che il problema rimediato alla caviglia dall'esterno brasiliano sembra poter rientrare in tempi non troppo dilatati.
Si legge nella nota medica del Napoli a proposito delle condizioni del suo asso, decisivo con i suoi gol per la conquista della Supercoppa Italiana 2025: "David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
Per Neres ieri comunque c'è stato modo di mettere insieme 70 minuti in campo. Voto 6,5 per il brasiliano nelle pagelle di TMW di Lazio-Napoli 0-2, con la seguente motivazione: "È sempre una spina nel fianco ogni volta che cerca l’accelerazione in profondità. I difensore della Lazio faticano a contenerlo quando fa vedere la sua velocità palla al piede. Si ferma nel secondo tempo per un problema fisico".
