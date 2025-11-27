TMW Ecco la cura che ha rigenerato Maignan: "Filippi lo ha perfezionato in tecnica e mentalità"

Chi è e come lavora Claudio Filippi? Nell'intervista realizzata a mister Gigi Delneri, l'allenatore che lanciò il nuovo preparatore dei portieri del Milan ad alti livelli (Chievo e poi soprattutto Juve) quasi venti anni fa, abbiamo cercato di rispondere a questo quesito. C'è proprio Filippi, del resto, dietro alla rinascita del numero uno rossonero Mike Maignan.

"Con la sua esperienza - ha spiegato Delneri a TMW - Claudio ha il talento di migliorare ogni portiere. Maignan è un esempio perfetto: sotto la sua guida, ha affinato le sue capacità e acquisito una consapevolezza maggiore nelle sue scelte in campo. La sua abilità non sta solo nel perfezionare la tecnica, ma anche nel saper gestire l’aspetto umano, fondamentale per un ruolo che vive di solitudine e pressione. È essenziale stabilire un rapporto di fiducia e comprensione".

Maignan non è certo il primo portiere a trarre beneficio dalla cura Filippi. "Ricordo quando abbiamo iniziato insieme al Chievo, e oggi lo vedo al Milan con Maignan, uno dei migliori portieri al mondo. È davvero gratificante vedere come Claudio abbia portato la sua esperienza a livelli così alti. Non è una sorpresa, visto che in passato ha lavorato con altri grandi portieri come Marchegiani, Buffon e Lupatelli. Oggi è in grado di migliorare non solo il singolo portiere, ma anche il collettivo, creando un ambiente dove ciascun estremo difensore può dare il meglio di sé", ha concluso Delneri.

