Vivarini arriva a Bari: "Ho lasciato qualcosa in sospeso. Dobbiamo vincere e basta"
Risolto il contratto con il Pescara, Vincenzo Vivarini, tecnico scelto dal Bari per prendere il posto dell'esonerato Fabio Caserta, è approdato nella città pugliese. Una realtà che ha conosciuto in Serie C nella stagione 2019/2020.
"Qui ho lasciato qualcosa in sospeso - ha detto al suo approdo in quel di Bari di fronte ai cronisti del Quotidiano di Puglia -, spero di riuscire nell’obiettivo che avevo, qui bisogna vincere e basta".
Nelle prossime ore è attesa la firma e l'ufficializzazione del nuovo matrimonio. Vivarini, stando a quanto riportato da Rete8 metterà nero su bianco un contratto semestrale con opzione per il rinnovo condizionata alla conquista di un posto nei playoff
