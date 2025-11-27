Mantova, tegola Mancuso in attacco: lesione all'adduttore e possibile rientro solo nel 2026

Brutte notizie in casa Mantova. Il tecnico Davide Possanzini dovrà fare a meno per almeno una ventina di giorni dell’attaccante Leonardo Mancuso: gli esami a cui si è sottoposto il calciatore infatti, come riposta La Gazzetta di Mantova, hanno evidenziato una lesione all’adduttore che potrebbe significare anche la fine del 2025 per il classe ‘92 anche se la speranza del club è di recuperarlo quantomeno per l’ultima dell’anno contro la Carrarese in trasferta.

Mancuso, che ha segnato quattro gol in 13 apparizioni in questa stagione, salterà dunque Venezia, Reggiana, Cesena ed Empoli e potrebbe dunque tornare nel 2026 al pari del difensore centrale Valerio Mantovani che sta recuperando un infortunio al polpaccio. In avanti però è pienamente recuperato quel Nicholas Bonfanti che sarà chiamato nel prossimo mese a sostituire il compagno più esperto in un’ideale staffetta.

Si tratta dell’ennesimo problema fisico accusato dalla rosa del Mantova che finora ne ha contati nove, circa un terzo della squadra, visto che anche Bragantini è fuori da alcune gare per questo motivo e che ora è incappato in un’infiammazione tendinea al ginocchio che lo mette a rischio per la gara di sabato a Venezia.