Il nuovo Crouch gioca nel Copenhagen e a 17 anni ha già segnato due gol in Champions

Viktor Dadason ha compiuto 17 anni lo scorso 30 giugno. Nato in Islanda, è cresciuto nel settore giovanile del Fram Reykjavík per poi trasferirsi in quello del Copenhagen nell'estate 2024. E' entrato a far parte della prima squadra solo da metà ottobre di quest'anno, per le gare conclusive della Superliga danese e per le gare di Champions League dove sta dando il meglio di sé. L'esordio con gol il 21 ottobre contro il Borussia Dortmund, poi la rete di ieri contro il Kairat Almaty fondamentale per il 3-2 finale.

Punta centrale, 193 centimetri e una incredibile somiglianza con Peter Crouch, dopo il gol realizzato contro il BVB è finito nel mirino del club giallonero che da quella gara in poi ha cominciato a seguirlo con continuità. Non l'unico club che da qualche settimana a questa parte sta affollando le tribune del Parken per osservarlo dal vivo.

Col gol di ieri, realizzato a 17 anni e 149 giorni, Dadason è diventato il primo giocatore ad aver segnato più di una rete in Champions League. "Una vera mer**! Shh, meglio non dirlo a nessuno", ha detto scherzando il suo allenatore al termine della gara. "La performance di Dadason parla da sola. È stata perfetta e azzeccata, non ha sbagliato un colpo - ha poi aggiunto il suo allenatore Jacob Neestrup -. L'FC Copenhagen è un posto difficile in cui giocare. Fortunatamente, ci sono grandi aspettative nei nostri confronti, ed è del tutto giusto, ma non è sempre un posto divertente in cui giocare. Forse avrebbe meritato prima un possibilità, e forse sarebbe anche andata bene. Ma se non fosse andata bene, un ragazzo di 17 anni si sarebbe trovato nel mezzo del fuoco incrociato".

Una quarantina di giorni dopo il suo lancio in prima squadra i tempi invece sembrano già maturi. Dadason partito dall'Islanda è pronto a conquistare il campionato danese e poi ad andare oltre: nuovi Peter Crouch crescono. Anzi, se il buongiorno si vede dal mattino può fare anche meglio.