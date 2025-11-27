Il Genoa pensa al clamoroso ritorno di El Shaarawy per gennaio. Occhi pure su Pisilli
Il Genoa sonda il terreno per un clamoroso ritorno. Ne parla questa mattina l'edizione genovese de la Repubblica, secondo la quale il Grifone proverà a rinforzarsi durante il mercato di gennaio per accontentare il nuovo allenatore Daniele De Rossi con elementi a lui già noti. In primis, nel mirino c'è Stephan El Shaarawy, attaccante esterno cresciuto proprio in maglia rossoblù che oggi ha il contratto in scadenza con la Roma e in questa prima parte di stagione sta trovando davvero poco spazio nelle gerarchie di mister Gasperini.
Occhi su Roma, non solo per El Shaarawy
Non solo il "Faraone", il Genoa guarda in casa Roma anche per un altro giocatore prezioso. Tra i nomi in cima alla lista della dirigenza ligure, c'è infatti pure quello di Niccolò Pisilli, giovane talento che De Rossi conosce benissimo. Il classe 2004, così come ElSha, non sta giocando granché e al Ferraris potrebbe ritrovare invece minutaggio, continuità e fiducia. Non sarebbe comunque semplice, in entrambi i casi, trovare un accordo sugli alti ingaggi.
C'è infine una pista spagnola
L'ultimo giocatore menzionato dal quotidiano è il serbo Nemanja Gudelj, difensore o centrocampista classe 1991 attualmente al Siviglia, che ha il contratto in scadenza a giugno: questa pista, anche per questo motivo, viene definita alla portata.
