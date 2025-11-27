TMW
Marino e la Serie B: "Modena sorpresa. Palermo? C'è ancora tempo per riprendersi"
TUTTO mercato WEB
Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Pasquale Marino, decano delle panchine italiane, ha fatto il punto sul campionato di Serie B:
“Monza e Venezia sono le più forti. La sorpresa è il Modena. E queste sono le squadre che possono lottare per andare in A. Poi Palermo, Frosinone e Cesena possono inserirsi. La Samp ha vinto una partita fondamentale”.
Sulle difficoltà del Palermo, poi, spiega:
“L’inizio sembrava promettente. La flessione delle ultime partite è stata inaspettata. Si sta allontanando dalle prime posizioni ma c’è ancora tempo”.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile