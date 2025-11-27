Bari, tre allenatori a libro paga: torna Vivarini ma prima è stato contattato Longo
Con l'imminente firma di Vincenzo Vivarini salgono a tre gli allenatori a libro paga del Bari. Infatti, oltre all'esonerato Fabio Caserta, sul bilancio dei Galletti è presente anche il nome di Moreno Longo.
Classe 1976, l'allenatore torinese è approdato sulla panchina del San Nicola nell'estate 2024 e, nella scorsa stagione, ha guidato la formazione biancorossa in un campionato concluso con la mancata qualificazione ai playoff.
Un nome, il suo, che però non è mai uscito del tutto dai radar del tandem composto da Giuseppe Magalini e Valerio Di Cesare.
Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, prima della virata verso Vivarini c'è stato un contatto fra i due responsabili dell'area tecnica e Longo, con l'intento di valutare la fattibilità di un suo ritorno al timone della Prima Squadra.
Eventualità questa non concretizzatasi, con la società che ha preferito puntare sul ritorno di Vivarini: il terzo allenatore attualmente a libro paga del Bari.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.