Juventus, caccia a un nove: Pellegrino il preferito. Ma spunta anche l'opzione Dzeko

La Juventus si muove per un attaccante. Le prestazioni sfortunate di Jonathan David e Lois Openda nell’1-1 interno con il Lecce, in attesa del rientro di Dusan Vlahovic (che però a fine stagione partirà a zero), spingono i bianconeri a studiare, quantomeno, i nomi delle punte su cui puntare in questa sessione di mercato invernale.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, un profilo che piace parecchio alla dirigenza della Vecchia Signora è quello di Mateo Pellegrino, argentino del Parma classe 2001, già autore di cinque gol in questo campionato (otto stagionali). Ottimi i rapporti tra i due club - l’ad ducale è Federico Cherubini, ex ds bianconero -, ma la richiesta degli emiliani, che non vorrebbero privarsene a gennaio, è molto alta: almeno 30 milioni di euro.

Tante le altre opzioni da poter valutare, tra le quali il complicato Sorloth, per cui è già stato fatto un sondaggio con l’Atlético Madrid. Secondo il quotidiano, sullo sfondo vi sarebbe anche l’ipotesi low cost che porta a Edin Dzeko: il bosniaco è destinato a lasciare Firenze e conosce benissimo Luciano Spalletti, con il quale ha lavorato alla Roma. Sarebbe una soluzione estrema, ma il rigore di David con i salentini sembra proprio un male estremo.