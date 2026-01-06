Parma, Cuesta su Pellegrino: "Ha margini importanti. Può raggiungere grandi quote"
Nel giorno di vigilia della sfida tra Parma e Inter, il tecnico dei padroni di casa Carlos Cuesta ha toccato vari temi in conferenza stampa. Queste le sue parole su Pellegrino: "Io quando vedo il futuro non mi piace mettere aspettative, è troppo imprevedibile. So che ha un margine di miglioramento importante. Lui ha la capacità e la voglia per riuscire a migliorare. Sicuramente quella crescita gli può permettere di raggiungere quote importanti. Il suo focus deve essere sul continuare queste cose buone che sta facendo e aggiungere pezzettini".
Come si può provare a formare l'Inter?
"Giocando molto bene. Il nostro focus deve essere sul dare il massimo, per essere competitivi e fare ciò che vogliamo. Fare una grande prestazione che possa rendere orgogliosa la nostra gente".
Come sta la squadra? Novità a livello tattico?
"C'è la possibilità, lo abbiamo fatto in tante partite, abbiamo quella variabilità. La squadra si trova con gli stessi giocatori e si trova carica e con tanta voglia di fare una grande prestazione".
E' soddisfatto del percorso?
"Non faccio ancora valutazioni troppo globali, sono focalizzato sull'Inter, su come esser competitivi domani e fare una grande partita".
Clicca qui per leggere la conferenza stampa completa del tecnico del Parma
