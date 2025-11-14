Eder: "Con Conte vomitai, poi volavamo. Senza Mihajlovic non sarei andato in Nazionale"

Eder ha avuto una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, ma con periodi belli e altri più brutti. Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche degli allenatori avuti alla Sampdoria, indicando Sinisa Mihajlovic come il migliore: "Mi disse che parlavano tutti bene di me, ma che al tempo stesso ero discontinuo. 'Devi essere consapevole delle tue qualità. Se vinciamo sarà merito tuo, se perdiamo sarà colpa tua'. Mi tirò fuori il carattere. Senza di lui non sarei andato in Nazionale".

Spazio poi anche per gli allenamenti di Antonio Conte: "Con lui vomitai. Riscaldamento, tattica, palestra, test dello jo-jo, su e giù. Mi chiedevo: 'Ma come si fa?'. Però poi volavamo... Mi stregò la sua coerenza. Tratta tutti allo stesso modo. L'ho visto incazzarsi persino con Pirlo".

A livello tattico non era da meno e spiegava le cose in maniera maniacale, come sottolinea lo stesso Eder, facendo riferimento a una rete che è rimasta nella mente di tutti gli italiani che l'hanno vissuta: "Preparavamo gli schemi dozzine di volte, come il gol di Giaccherini al Belgio. Se l'esterno destro prendeva il pallone in un modo, io e Pellé dovevamo fare una cosa. Il gol alla Svezia fu magico. Se avessimo avuto fortuna ai rigori con la Germania, avremmo vinto l'Europeo".