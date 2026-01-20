Ederson: "Raspadori è forte. Si sta ambientando molto bene all'Atalanta e non è da tutti"
"Cosa ne penso dell'arrivo di Raspadori? Si sta ambientando molto bene e non è da tutti. Lui è molto forte e spero che possa trasmettere tanto a questa Atalanta". Parla così Ederson, centrocampista dell'Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro l'Athletic Club (gara valida per la sesta e penultima giornata della League Phase).
Champions League ancora possibile?
"Difficile però noi comunque ci crediamo. Penso che l'Atalanta meriti di ritornare in Champions League, ma dobbiamo sicuramente migliorare ed evitare cali. Servirà lavorare al 110%".
Qualche rimpianto l'anno scorso in Champions?
"Il passato ora non conta. Quello che serve è pensare al presente e ovviamente anche riscattarci in campionato per fare il bene dell'Atalanta".
Quanto entusiasmo può trasmettere fare bottino pieno nelle prossime due gare di Champions?
"Noi dobbiamo affrontare al meglio tutte le partite, ma sicuramente è una grande soddisfazione".