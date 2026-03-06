TMW Atletico Madrid, principio di intesa con Ederson per giugno. L'Atalanta lo valuta oltre 30 milioni

L'Atletico Madrid ha trovato un principio di intesa con Ederson, centrocampista dell'Atalanta, per la prossima stagione. Un corteggiamento che è andato avanti per lungo periodo, ma con i nerazzurri che nella scorsa estate chiedevano tra i 60 e i 70 milioni di euro per il suo cartellino. A un anno dalla fine del suo contratto la posizione bergamasca si è ammorbidita: non è ancora dato sapere quale potrà essere l'ammontare del trasferimento ma è probabilmente in un range tra i 30 e i 40 milioni.

Problemi fra i club, del resto, non ce ne sono. Ruggeri e Lookman hanno viaggiato da Bergamo a Madrid, con Raspadori a fare percorso inverso. Qui trovate l'anticipazione sull'assalto dell'Atletico proprio all'ex Salernitana.

In queste ultime settimane Ederson ha avuto qualche difficoltà fisica che, di fatto, lo hanno escluso dal dopo Borussia Dortmund (in Germania) in poi. Il brasiliano aveva accusato un problema al flessore dopo la trasferta tedesca, salvo poi venire convocato per le due sfide casalinghe contro il Napoli e con gli stessi gialloneri, quando stava per entrare in contemporanea con il rigore segnato da Samardzic. Poi, con Sassuolo e Lazio, è rimasto in tribuna a riposo causa un riacutizzarsi del problema: c'è grande curiosità per l'eventuale convocazione contro l'Udinese.