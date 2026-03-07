Atalanta, senza Ederson con l'Udinese Corriere di Bergamo: "Ederson e la bufala della notte brava"

L’Atalanta si prepara alla sfida contro l’Udinese con Ederson al centro dell’attenzione. Il Corriere di Bergamo dedica il pezzo centrale al centrocampista brasiliano, protagonista negli ultimi mesi della crescita della squadra e punto di riferimento nella mediana nerazzurra, ma ora fermo ai box a causa di una complicazione. Il brasiliano è diventato una delle pedine più importanti nello scacchiere di Raffaele Palladino. La sua capacità di recuperare palloni, unita alla qualità nelle transizioni e negli inserimenti offensivi, lo rende uno dei giocatori più completi dell’Atalanta. In stagione Ederson ha già dimostrato di poter incidere anche sotto porta, contribuendo alla manovra offensiva e alla solidità della squadra.

La sua presenza a centrocampo è considerata fondamentale soprattutto nelle partite più equilibrate, come quella contro l’Udinese. L’Atalanta cerca infatti continuità in campionato dopo alcuni risultati altalenanti e la sfida con i friulani rappresenta un test importante per rilanciare le ambizioni europee.

Intanto il giocatore è stato al centro delle cronache anche per un episodio extra-campo legato a una serata movimentata, vicenda che ha attirato l’attenzione ma che non trova riscontri ufficiali. Una bufala che voleva giustificare l'assenza del centrocampista, assente al contrario per problemi muscolari. Sul campo Ederson continua infatti a garantire intensità e qualità, confermandosi uno dei leader tecnici della squadra.

Per Palladino il brasiliano resta una risorsa imprescindibile: il suo dinamismo e la sua capacità di coprire più zone del campo rappresentano un elemento chiave per l’equilibrio dell’Atalanta, chiamata ora a trovare continuità nella fase decisiva della stagione.