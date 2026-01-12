Effetto Spalletti alla Juventus. Dal suo arrivo solo l'Inter ha fatto più punti

Effetto Luciano Spalletti alla Juventus. Dal suo arrivo in bianconero, la Vecchia Signora ha ottenuto 24 punti in 11 partite, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, contro il Napoli. Notevole la rimonta nelle ultime 6 partite, dove sono arrivati 16 dei 18 punti disponibili. Solo l'Inter ha fatto più punti (25) tenendo in considerazione il periodo iniziato con l'avvento dell'ex ct della nazionale sulla panchina dei bianconeri. Nel dettaglio:

1. Inter 25

2. Juventus 24

3. Milan 22

4. Como 18

5. Roma 18

6. Napoli 18

7. Atalanta 18

8. Genoa 16

9. Lazio 16

10. Parma 14

11. Udinese 14

12. Bologna 12

13. Torino 11

14. Lecce 11

15. Fiorentina 10

16. Sassuolo 10

17. Cagliari 10

18. Verona 8

19. Pisa 8

20. Cremonese 8