Malagò dopo l'incontro con assocalciatori e assoallenatori: "Due ore molto positive"

Giovanni Malagò, potenziale candidato alla presidenza della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky dopo l’incontro con i vertici di Associazione Italiana Calciatori e Associazione Italiana Allenatori Calcio: “Sono state due ore di incontro, con le associazioni di calciatori e allenatori. Abbiamo parlato di tanti temi, hanno fatto presente le loro istanze e problematiche, anche molto documentate e dettagliate, che si uniscono a quelle di altre componenti: la prossima settimana si confronteranno al loro interno. Lo spirito è stato oggettivamente ottimo, propositivo sotto tutti i punti di vista. Era una visita doverosa, ufficiale: aspettiamo qualche giorno e poi tiriamo le fila”.

Tra poco (a partire dalle 15.30), le delegazioni di AIC e AIAC, guidate dai rispettivi presidenti Umberto Calcagno e Renzo Ulivieri, incontreranno anche Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti anche lui accreditato per le elezioni del prossimo 22 giugno (scadenza per il deposito delle candidature fissata al 13 maggio).

Dal primo incontro con Malagò, comunque, sembrano confermati i segnali positivi già emersi dopo il primo confronto della scorsa settimana. Se confermati, dato il peso di AIC e AIAC (che votano insieme per scelta politica e valgono il 30% combinato), sarebbe spianata la strada per la vittoria dell’ex presidente del CONI e il relativo approdo in Via Allegri.