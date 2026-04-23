AIC e AIAC dopo l'incontro di oggi: "Con Malagò molto bene, condividiamo i temi principali"
Giocatori e allenatori incontrano uno dei candidati, nel pomeriggio vedono Abete
(ANSA) - ROMA, 23 APR - "E' andata molto bene, c'è stata condivisione sui principali temi in discussione. Faremo i nostri passaggi interni e poi decideremo, dopo aver incontrato nel pomeriggio Abete": il sindacato dei calciatori e quello dei tecnici commentano così, in una dichiarazione all'ANSA, l'incontro con Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della Federcalcio.
Alla riunione con l'ex presidente del Coni erano presenti per l'Aic il presidente Calcagno, il dg Grazioli e i vicepresidenti Biondini, Gaggioli e Gama, per l'Aiac il presidente Ulivieri, i vicepresidenti Camolese, Vossi e Perondi e il segretario generale Perdomi . (ANSA).
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