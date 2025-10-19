Ellertsson, il jolly di Vieira: dal centrocampo alla difesa, il Genoa non rinuncia all'islandese

La pausa per le Nazionali a volte toglie e a volte dà. Nel caso del Genoa ha portato consapevolezza in alcuni elementi. Da Malinovskyi, autore di tre gol e un assist con la sua Ucraina passando per Jeff Ekhator e Seydou Fini, a segno con l'Under 21. Protagonista di buone prestazioni anche Mikael Ellertsson, autore di una rete con l'Islanda, nel match proprio contro il suo compagno di squadra ex Atalanta.

Jolly per Vieira

E proprio l'islandese è uno degli elementi a cui mister Patrick Vieira difficilmente rinuncia. Centrocampista come ruolo principale, vero e proprio jolly nella realtà. Il giocatore, acquistato a gennaio dal Venezia ma arrivato in estate dopo esser rimasto sei mesi di prestito in Veneto, è considerato uno degli elementi imprescindibili dal mister francese. Entrato nel secondo tempo contro il Lecce da mediano, il giocatore è stato poi impiegato da titolare come esterno destro contro Juventus, Como, Bologna (dove ha segnato) e Lazio mentre a Napoli, così come in Nazionale, è stato schierato da terzino sinistro.

In campo anche col Parma

Anche oggi, con ogni probabilità, Ellertsson avrà una maglia da titolare al posto dello spagnolo Martin sulla corsia di sinistra. Mister Vieira vuole dare fiducia e continuità ad un giocatore che ha dimostrato di essere affidabile in ogni zona del campo. Dall'attacco, alla difesa.