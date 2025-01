Emerson Royal: "4° posto? Siamo il Milan, dobbiamo continuare così. Vincere a Torino si può"

vedi letture

A pochi giorni dalla delicata sfida di campionato contro la Juventus, l'MVP di Como-Milan, Emerson Royal, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per presentare la sfida contro i bianconeri.

È arrivata la prima vittoria in campionato della gestione Conceiçao. Il Milan può arrivare al quarto posto?

"Si, quando si parla di Milan dobbiamo tenere questo in testa, perché siamo il Milan, siamo troppo forti, e questa partita sarà molto importante per noi perché nelle ultime partite non siamo andati benissimo. Siamo reduci dalla vittoria in Supercoppa, contro il Cagliari non abbiamo vinto ma contro il Como l'abbiamo fatto. Dobbiamo continuare così perché se continuiamo così, vincendo tutte le partite, possiamo arrivare quarti".

Si può vincere a Torino?

"Si, si può vincere. Con questa squadra che sta qua al Milan si può vincere con qualsiasi squadra. Ma per noi la cosa più importante è continuare così, lavorando da squadra, in tutte le partite, e credo che è questa la cosa più importante".

È vero che Conceiçao ti ha chiesto di essere più offensivo?

"Si. Conceiçao il primo giorno mi ha detto di togliere il freno a mano e di attaccare. Ed è per questo che sono venuto qua, Ho fatto questo al Betis, al Barcellona, in tutte le squadre in cui ho giocato, e la fiducia che mi sta dando il mister è importante".

Cos'è per un brasiliano il Milan?

"Per un brasiliano il Milan è il più grande club al mondo, perché si vede tanto in Brasile. Ronaldinho, Kakà, Cafù, tanti giocatori hanno vestito questa maglia".