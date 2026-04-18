Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 35ª giornata di Serie A
La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 35esima giornata di campionato, con relativa programmazione televisiva.
Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle in co-esclusiva con Sky:
33ª GIORNATA
17/04/2026 Sassuolo - Como 2-1
17/04/2026 Inter - Cagliari 3-0
18/04/2026 Sabato 15.00 Udinese - Parma DAZN
18/04/2026 Sabato 18.00 Napoli - Lazio DAZN
18/04/2026 Sabato 20.45 Roma - Atalanta DAZN/SKY
19/04/2026 Domenica 12.30 Cremonese - Torino DAZN
19/04/2026 Domenica 15.00 Verona - Milan DAZN
19/04/2026 Domenica 18.00 Pisa - Genoa DAZN/SKY
19/04/2026 Domenica 20.45 Juventus - Bologna DAZN
20/04/2026 Lunedì 20.45 Lecce - Fiorentina DAZN
34ª GIORNATA
24/04/2026 Venerdì 20.45 Napoli - Cremonese DAZN
25/04/2026 Sabato 15.00 Parma - Pisa DAZN
25/04/2026 Sabato 18.00 Bologna - Roma DAZN
25/04/2026 Sabato 20.45 Verona - Lecce DAZN/SKY
26/04/2026 Domenica 12.30 Fiorentina - Sassuolo DAZN
26/04/2026 Domenica 15.00 Genoa - Como DAZN
26/04/2026 Domenica 18.00 Torino - Inter DAZN/SKY
26/04/2026 Domenica 20.45 Milan - Juventus DAZN
27/04/2026 Lunedì 18.30 Cagliari - Atalanta DAZN
27/04/2026 Lunedì 20.45 Lazio - Udinese DAZN/SKY
35ª GIORNATA
01/05/2026 Venerdì 20.45 Pisa - Lecce DAZN
02/05/2026 Sabato 15.00 Udinese - Torino DAZN
02/05/2026 Sabato 18.00 Como - Napoli DAZN
02/05/2026 Sabato 20.45 Atalanta - Genoa DAZN/SKY
03/05/2026 Domenica 12.30 Bologna - Cagliari DAZN
03/05/2026 Domenica 15.00 Sassuolo - Milan DAZN
03/05/2026 Domenica 18.00 Juventus - Verona DAZN/SKY
03/05/2026 Domenica 20.45 Inter - Parma DAZN
04/05/2026 Lunedì 18.30 Cremonese - Lazio DAZN
04/05/2026 Lunedì 20.45 Roma - Fiorentina DAZN/SKY
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